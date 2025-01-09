Украинская ПВО сбила три российских ракеты «Искандер». Фото:

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Ракурс

Ракетну атаку на місто Кривий Ріг Дніпропетровської області відбили українські військові.

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О 14.10 у четвер, 9 січня, російські окупанти атакували Кривий Ріг трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К». Усі три ракети були збиті підрозділами повітряного командування «Схід». Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Як відомо, «Іскандер-К» — це російська крилата ракета вагою 2 тис. 300 кг й має бойову частину в 450 кг. Її довжина становить 6,2 м, а діаметр — 0,5 м. Ракета вміє маневрувати по заданій траєкторії й розвиває швидкість до понад 900 км/год.

«Іскандер-К» може вражати цілі на відстані 500 км, але росіяни мають модифікацію для пуску крилатих ракет на відстань до 2 тис. 500 км.

Нагадаємо, армія рф у ніч на 9 січня атакувала Україну 70 ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ й мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України збили 46 ударних БпЛА, а 24 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.