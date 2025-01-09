Оккупанты усилили мобилизацию на ТОТ Украины. Фото:

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Країна-агресор рф активізував мобілізацію на окупованих територіях.

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У минулому році, з 1 жовтня по 31 грудня, в межах примусового призову на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росія мобілізувала до своєї армії близько 300 чоловіків. Загарбники активізували тиск й вимагають від усіх чоловіків віком до 60 років ставати на так званий «військовий облік». Про це Головне управління МОУ 9 січня повідомило у Telegram.

Тим, хто відмовляється воювати за окупантів, росіяни погрожують, зокрема позбавленням заробітку та засобів для існування.

А на окупованій Луганщині ворог заманює чоловіче населення рубльовими одноразовими виплатами за підписання контракту. Життя одного мобілізованого, якого відправлятимуть у «м'ясні штурми», оцінюють у 2,5 млн руб.

Активізація процесу примусової мобілізації на поневолених територіях України засвідчує посилення московитського терору в окупації та показує чергове порушення росією міжнародного права, — наголосили в ГУР.

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву інформували, що на тимчасово окупованій Херсонщині місцеві колаборанти під різними приводами «роблять» плани по набору до лав армії ворога. Подібна тенденція спостерігається і в окупованому Криму.