Окупанти посилили залучення жителів ТОТ до війни, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n201691-rashysty-zbilshyly-plany-z-mobilizaciyi-cholovikiv-iz-tot-ukrayiny-cns.html

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Ворог посилив залучення українців з тимчасово окупованих територій до війни проти своєї Вітчизни.

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Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

І попри те, що на росії мобілізації немає, чоловіків змушують не тільки підписувати контракти із міністерством нападу рф, але й мобілізовують, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС зазначають, що інформацію про такі випадки отримали від жителів тимчасово окупованої Херсонщини.

Тут місцеві колаборанти під різними приводами (найчастіше репресивними) «роблять» плани по набору до лав армії ворога, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що така ж тенденція спостерігається і в окупованому Криму.

Кремлівські посіпаки звітують у москву про майже 90% виконання плану. Відбувається це через величезні втрати ворога на українській землі. Тільки за цю добу рф за допомогою Сил оборони України успішно позбулася 2030 «хороших руських, — зазначають у ЦНС.

ЦНС закликає мешканців ТОТ уникати ризику бути втягнутими у війну проти Вітчизни, а в разі потрапляння під кремлівську мобілізацію — дотримувати порад зі здачі у полон.