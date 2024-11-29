Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты усилили привлечение жителей ВОТ к войне, фото: «Украинская правда»

Рашисты увеличили планы по мобилизации мужчин из ВОТ Украины — ЦНС

29 ноя 2024, 22:02
999

Ворог посилив залучення українців з тимчасово окупованих територій до війни проти своєї Вітчизни.


.

Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

І попри те, що на росії мобілізації немає, чоловіків змушують не тільки підписувати контракти із міністерством нападу рф, але й мобілізовують, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС зазначають, що інформацію про такі випадки отримали від жителів тимчасово окупованої Херсонщини.

Тут місцеві колаборанти під різними приводами (найчастіше репресивними) «роблять» плани по набору до лав армії ворога, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що така ж тенденція спостерігається і в окупованому Криму.

Кремлівські посіпаки звітують у москву про майже 90% виконання плану. Відбувається це через величезні втрати ворога на українській землі. Тільки за цю добу рф за допомогою Сил оборони України успішно позбулася 2030 «хороших руських, — зазначають у ЦНС.

ЦНС закликає мешканців ТОТ уникати ризику бути втягнутими у війну проти Вітчизни, а в разі потрапляння під кремлівську мобілізацію — дотримувати порад зі здачі у полон.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров