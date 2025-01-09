ЕС готов взять на себя инициативу по поддержке Украины. Фото:

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Європейський Союзу буде готовий узяти на себе ініціативу щодо підтримки України.

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ЄС візьме на себе цю ініціативу, якщо нова адміністрація Сполучених Штатів Америки не захоче підтримувати український народ. Про це 9 січня заявила очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, передає Politico.

Я дійсно впевнена, що всі інші члени, і, сподіваюся, також Сполучені Штати, готові продовжувати підтримку України. ЄС також готовий узяти на себе це лідерство, якщо США цього не захочуть, — зазначила вона.

Дипломатка також додала, що не слід спекулювати стосовно майбутньої підтримки з боку США, і що це не в інтересах Америки, аби рф стала «наймогутнішою силою у світі».

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін закликав майбутню адміністрацію Дональда Трампа продовжити підтримку України у межах формату «Рамштайн». Глава Пентагону наголосив, що 2022 року Сполучені Штати надали Україні понад два мільйони артилерійських снарядів та понад 20 тис. ракет.

Ця коаліція підтримувала їх упродовж майже трьох важких років війни. І ми не повинні зупинятися зараз, — зазначив він.

Нагадаємо, 9 січня у рамках зустрічі «Рамштайн» союзники України погодили плани підтримки її обороноздатності до 2027 року. Лідери восьми коаліцій, включаючи США, оприлюднили спільну заяву, в якій узгоджено вісім дорожніх карт, що мають на меті посилити оборону України та сприяти її інтеграції з НАТО.

Джерело: Politico, «Голос Америки»