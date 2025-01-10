В Киеве ликвидируют аварию на подстанции, фото: ГСЧС

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В Киеве произошла серьезная авария на одной из подстанций — без света осталась часть домов в Деснянском районе столицы (Троещина).

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Об этом сегодня, 10 января, утром сообщила пресс-служба ДТЭК.

Пока оцениваем объемы работ, после этого сориентируем вас о времени возобновления электроснабжения. Делаем все возможное, чтобы вернуть свет как можно скорее, — отметили в компании.

Также об аварии на подстанции в столице сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

Отмечается, что спасатели уже ликвидировали пожар на объекте.

10 января в 6.34 поступило сообщение о пожаре на улице Закревского. Возгорание произошло в кабельном канале на подстанции. После получения разрешения на тушение пожара возгорание было ликвидировано в 7.44 с помощью огнетушителей, — рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет, причину пожара будут устанавливать правоохранители.