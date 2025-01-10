У Києві ліквідовують аварію на підстанції, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n202985-seryozna-avariya-stalasya-na-odniy-z-pidstanciy-kyieva-dtek-foto.html

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У Києві сталася серйозна аварія на одній з підстанцій — без світла залишилися частина будинків у Деснянському районі столиці (Троєщина).

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Про це сьогодні, 10 січня, вранці повідомила прес-служба ДТЕК.

Наразі оцінюємо обсяги робіт, після цього зорієнтуємо вас про час відновлення електропостачання. Робимо все можливе, аби повернути світло якомога швидше, — зазначили у компанії.

Також про аварію на підстанції у столиці повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

Зазначається, що рятувальники вже ліквідували пожежу на об'єкті.

10 січня о 6.34 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Закревського. Загоряння сталось у кабельному каналі на підстанції. Після отримання дозволу на гасіння пожежі займання було ліквідовано о 7.44 за допомогою вогнегасників, — розповіли у відомстві.

Постраждалих немає, причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.