Галичина – это «восточная Малопольша», Украина должна извиниться за Волынь-1943: кандидат на выборах президента Польши

https://racurs.ua/n202990-galichina-eto-vostochnaya-malopolsha-ukraina-doljna-izvinitsya-za-volyn-1943-kandidat.html

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Кандидат у президенти Польщі від опозиційної партії «Право і справедливість» Кароль Навроцький висловився проти запрошення України до ЄС і НАТО через конфлікт із Варшавою щодо Волинської трагедії. В МЗС України відповіли.

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Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі. Ні в Євросоюзі, ні в НАТО. Держава, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних союзів.

Як президент, я скажу їм, що до наших зусиль хотілося б, щоб з українського боку ставилися як до партнерів, — заявив Навроцький, який нині очолює польський Інститут національної пам’яті, в інтерв’ю Polsat News.

Крім того, Навроцький раніше називав Галичину «східною Малопольщею».

Українське МЗС відреагувало на заяву кандидата в президенти Польщі.

Відкидаємо ці тенденційні та маніпулятивні твердження. Такі заяви свідчать, що польський політик ставить кон’юнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості. Між українською та польською сторонами триває конструктивний діалог уповноважених органів влади з питань історичного минулого, — йдеться у заяві МЗС.

Відомство вкотре закликало польських політиків «не використовувати у внутрішньополітичній боротьбі тему складних сторінок історичного минулого».

Показово, що заяви пана Навроцького викликали аплодисменти в Кремлі. Варто нагадати, що саме росія століттями намагається знищити українську та польську держави. Неприпустимо робити заяви, які підіграють цим зусиллям ворога, — наголосили в МЗС.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також присоромив польську опозицію через заяви Навроцького.

Так, він звернувся до лідера партії «Право і справедливість» (ПіС) Ярослава Качинського, яка підтримує заяви Навроцького.