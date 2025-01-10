Оккупанты расширили штат «военкоматов» и формируют списки призывников на весеннюю кампанию — ЦНСhttps://racurs.ua/n203001-okkupanty-rasshirili-shtat-voenkomatov-i-formiruut-spiski-prizyvnikov-na-vesennuu-kampaniu-cns.htmlРакурс
Російські окупаційні адміністрації почали формувати списки жителів тимчасово окупованих територій України, яких планують призвати до лав армії рф.
Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Кремль планує збільшити весною план з мобілізації українців на строкову службу, попри провалені результати осінньої кампанії. Оптимізм окупантів побудований на розширенні штатів «військкоматів» та паспортизації, — вказано в повідомленні.
У ЦНС наголошують, що призвані на строкову службу українці піддаються тиску з метою укласти контракт з подальшим виправлянням на лінію бойового зіткнення. Наразі призвані восени українці проходять службу переважно в окупованому Криму.
ЦНС закликає бойкотувати мобілізацію ворога й передавати інформацію щодо рекрутерів до відповідного анонімного чат-бота.