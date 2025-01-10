Гауляйтеры готовят списки призывников на весеннюю кампанию на ВОТ, фото: «Коммерсантъ»

https://racurs.ua/n203001-okkupanty-rasshirili-shtat-voenkomatov-i-formiruut-spiski-prizyvnikov-na-vesennuu-kampaniu-cns.html

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Російські окупаційні адміністрації почали формувати списки жителів тимчасово окупованих територій України, яких планують призвати до лав армії рф.

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Про це сьогодні, 10 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Кремль планує збільшити весною план з мобілізації українців на строкову службу, попри провалені результати осінньої кампанії. Оптимізм окупантів побудований на розширенні штатів «військкоматів» та паспортизації, — вказано в повідомленні.

У ЦНС наголошують, що призвані на строкову службу українці піддаються тиску з метою укласти контракт з подальшим виправлянням на лінію бойового зіткнення. Наразі призвані восени українці проходять службу переважно в окупованому Криму.

ЦНС закликає бойкотувати мобілізацію ворога й передавати інформацію щодо рекрутерів до відповідного анонімного чат-бота.