Для передачи в Раду законопроекта о демобилизации нужно еще три месяца, фото: vechirniy.kyiv.ua

https://racurs.ua/n203002-zakonoproekt-o-demobilizacii-pochti-gotov-no-nujno-esche-tri-mesyaca-minoborony.html

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Для доопрацювання та передачі у Верховну Раду законопроекту про демобілізацію потрібно ще хоча б три місяці.

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Про це на засіданні парламенту заявив перший заступник міністра оборони України генерал Іван Гаврилюк, повідомляє видання «Еспресо».

За словами Гаврилюка, законопроект вже відпрацьований і майже готовий до його передачі у Верховну Раду. Проте для того, щоб цей закон був переданий, Міноборони відпрацьовує низку механізмів, щоб зрозуміти, «яким чином можна замінити понад ту велику кількість людей, які будуть підлягати демобілізації, — ким або чим»:

Тобто відпрацьовуються нові форми і способи ведення бойових дій. Якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього хоча б ще три місяці для опрацювання. Або якщо подати закон, то там термін демобілізації не буде визначений з моменту прийняття цього закону.

Зазначається, що в законопроекті основну увагу зосереджено на ротації підрозділів, які перебувають на першій лінії. Щодо демобілізації ведуться дискусії, повідомив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко.

Джерело: «Еспресо»