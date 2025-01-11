ВСУ взяли в плен двух солдат КНДР. Фото: Зеленский в Telegram

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Ракурс

Українські воїни взяли в полон на Курщині військових з Північної Кореї.

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Двоє північнокорейських солдатів були поранені у боях, але змогли вижити. Окупантів доставили до Києва, де вони спілкуються зі слідчими Служби безпеки України. Про це президент України Володимир Зеленський 11 січня повідомив у Telegram.

Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави — Північної Кореї — у війні проти України, — зазначив глава держави.

Глава держави подякував українським бійцям тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та десантникам, які захопили в полон цих двох осіб. Полоненим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у ГУР повідомили, що російські командири нижчої ланки брешуть в донесеннях вищому командуванню щодо реальних втрат серед бійців Північної Кореї. Бойовий дух солдатів із КНДР впав, хоч їх постійно й переконують про те, що північнокорейська армія має «велике значення» у війні проти України.