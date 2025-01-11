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Ракурс
Пожар в «Драгобрате», фото: ГСЧС

На закарпатском курорте «Драгобрат» произошел пожар в гостинице (ФОТО)

11 янв 2025, 20:00
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Пожежа спалахнула в готелі на території гірськолижного комплексу «Драгобрат» на Закарпатті сьогодні, 11 січня, вдень.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Адміністрація готелю та персонал евакуювали 20 відпочивальників та намагались вогнегасниками загасити полум’я. Також допомагали приборкати пожежу фахівці гірського пошуково-рятувального відділення с. Кваси, які чергують на Драгобраті, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що через складні умови гірського шляху рятувальникам довелося прокладати рукавні лінії для подачі води.

Об 14.04 пожежу локалізували, а о 15.06 повністю ліквідували. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Пожежа у «Драгобраті», фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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