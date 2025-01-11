Последствия ДТП в Киеве, фото: ГСЧС

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У Києві зіштовхнулися маршрутний автобус і мінівен. В результаті двоє людей загинули, ще восьмеро травмувалися.

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Про це сьогодні, 11 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що ДТП сталася у Голосіївському районі столиці:

з мінівена Hyundai за допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники деблокували тіло чоловіка та жінки;

травмувалися водій та сім пасажирів маршрутного автобуса Mercedes-Benz. Трьох людей, серед яких одна шестирічна дитина, госпіталізували медики;

до прибуття рятувальників було врятовано чотирирічну дитину, її госпіталізували в лікарню «Охматдит».

Причину ДТП встановлюють правоохоронці.