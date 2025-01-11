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Последствия ДТП в Киеве, фото: ГСЧС

В Киеве столкнулись маршрутка и минивэн — есть погибшие и раненые (ФОТО)

11 янв 2025, 21:55
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У Києві зіштовхнулися маршрутний автобус і мінівен. В результаті двоє людей загинули, ще восьмеро травмувалися.


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Про це сьогодні, 11 січня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зазначається, що ДТП сталася у Голосіївському районі столиці:

  • з мінівена Hyundai за допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники деблокували тіло чоловіка та жінки;
  • травмувалися водій та сім пасажирів маршрутного автобуса Mercedes-Benz. Трьох людей, серед яких одна шестирічна дитина, госпіталізували медики;
  • до прибуття рятувальників було врятовано чотирирічну дитину, її госпіталізували в лікарню «Охматдит».

Причину ДТП встановлюють правоохоронці.

Наслідки ДТП у Києві, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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