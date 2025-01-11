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Последствия ДТП в Киеве, фото: ГСЧС
В Киеве столкнулись маршрутка и минивэн — есть погибшие и раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n203048-v-kieve-stolknulis-marshrutka-i-miniven-est-pogibshie-i-ranenye-foto.htmlРакурс
У Києві зіштовхнулися маршрутний автобус і мінівен. В результаті двоє людей загинули, ще восьмеро травмувалися.
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Про це сьогодні, 11 січня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що ДТП сталася у Голосіївському районі столиці:
- з мінівена Hyundai за допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники деблокували тіло чоловіка та жінки;
- травмувалися водій та сім пасажирів маршрутного автобуса Mercedes-Benz. Трьох людей, серед яких одна шестирічна дитина, госпіталізували медики;
- до прибуття рятувальників було врятовано чотирирічну дитину, її госпіталізували в лікарню «Охматдит».
Причину ДТП встановлюють правоохоронці.
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