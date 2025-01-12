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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Уничтожение врага дронами на Краматорском направлении показало ГПСУ (ВИДЕО)

12 янв 2025, 10:58
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На Краматорському напрямку підрозділи РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» за три дні ліквідували десяток окупантів та уразили низку позицій противника.


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Про це повідомляється у Telegram-каналах бригади та ДПСУ.

Зазначається, що серед знищеного та пошкодженого військового майна:

  • дві одиниці бронетехніки;
  • сім одиниць автотранспорту ворога;
  • гармата;
  • підрив броньовика завдяки дистанційному мінуванню.

Також спалено:

  • п’ять складів боєкомплекту;
  • два склади пально-мастильних матеріалів;
  • генератор;
  • два пункти управління БпЛА окупантів.

Источник: Ракурс


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