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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Уничтожение врага дронами на Краматорском направлении показало ГПСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203054-unichtojenie-vraga-dronami-na-kramatorskom-napravlenii-pokazalo-gpsu-video.htmlРакурс
На Краматорському напрямку підрозділи РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» за три дні ліквідували десяток окупантів та уразили низку позицій противника.
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Про це повідомляється у Telegram-каналах бригади та ДПСУ.
Зазначається, що серед знищеного та пошкодженого військового майна:
- дві одиниці бронетехніки;
- сім одиниць автотранспорту ворога;
- гармата;
- підрив броньовика завдяки дистанційному мінуванню.
Також спалено:
- п’ять складів боєкомплекту;
- два склади пально-мастильних матеріалів;
- генератор;
- два пункти управління БпЛА окупантів.
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