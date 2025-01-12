Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n203054-unichtojenie-vraga-dronami-na-kramatorskom-napravlenii-pokazalo-gpsu-video.html

Ракурс

На Краматорському напрямку підрозділи РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» за три дні ліквідували десяток окупантів та уразили низку позицій противника.

.

Про це повідомляється у Telegram-каналах бригади та ДПСУ.

Зазначається, що серед знищеного та пошкодженого військового майна:

дві одиниці бронетехніки;

сім одиниць автотранспорту ворога;

гармата;

підрив броньовика завдяки дистанційному мінуванню.

Також спалено: