Нефтебаза в российском Энгельсе горит уже пятый день подряд

Пожар на нефтебазе в Энгельсе начался 8 января, фото: Astra

https://racurs.ua/n203057-neftebaza-v-rossiyskom-engelse-gorit-uje-pyatyy-den-podryad.html

Ракурс

Пожежа, яка спалахнула на нафтобазі в російському Енгельсі після атаки безпілотників, триває вже п’ятий день.

.

Губернатор Саратовської області рф Роман Бусаргін сьогодні, 12 січня, заявив, що «на промисловому підприємстві» в Енгельсі продовжується процес «контрольованого вигоряння палива».

Кількість диму, як і площа пожежі, знижується, — запевнив Бусаргін в повідомленні у своєму Telegram-каналі.

Бусаргін, попри скарги місцевих жителів у соцмережах, також запевнив, що «останні проби повітря не виявили перевищення концентрації шкідливих речовин».

Зрозуміло, звідки може бути перевищення концентрації шкідливих речовин у повітрі після лише чотирьох діб безупинного вигоряння гасу. Пропонується визнати повітря лікувальним, — відреагував на це один із коментаторів під його постом у Telegram.

Два дні тому — 10 січня — Бусаргін писав, що, за оцінками фахівців, процес вигоряння палива орієнтовно займе «ще два дні».

У ніч на 8 січня російське міноборони заявили про нібито збиття понад десяти безпілотників, уламки одного з яких впали на «промисловий об'єкт», через що почалася пожежа.

За інформацією російських ЗМІ, спалахнула нафтобаза комбінату «Кристал» Росрезерву — установи, на яку покладено обов’язки щодо зберігання палива для авіабази «Енгельс-2».

Пізніше інформацію про удар по нафтобазі підтвердив Генштаб ЗСУ.

8 січня в ході ліквідації пожежі загинули двоє співробітників пожежної служби МНС, ще одного було госпіталізовано.