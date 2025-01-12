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Ракурс
Зеленский готов менять пленных из КНДР на украинских военных, захваченных россией

Киев включит рабов Ким Чен Ына в обменный фонд

12 янв 2025, 20:24
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий обміняти військовополонених із Північної Кореї, захоплених ЗСУ, якщо замість них на батьківщину повернуться українські військові, які перебувають у російському полоні.


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Україна готова передавати [диктатору КНДР] Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в росії, — написав Зеленський у своїх соцмережах.

У суботу, 11 січня, Зеленський опублікував фотографії двох військових із КНДР, які, за його словами, були захоплені в полон у Курській області.

Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість, — сказав український президент.

Источник: Ракурс


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