Зеленский готов менять пленных из КНДР на украинских военных, захваченных россией

https://racurs.ua/n203073-kiev-vkluchit-rabov-kim-chen-yna-v-obmennyy-fond.html

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий обміняти військовополонених із Північної Кореї, захоплених ЗСУ, якщо замість них на батьківщину повернуться українські військові, які перебувають у російському полоні.

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Україна готова передавати [диктатору КНДР] Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в росії, — написав Зеленський у своїх соцмережах.

У суботу, 11 січня, Зеленський опублікував фотографії двох військових із КНДР, які, за його словами, були захоплені в полон у Курській області.