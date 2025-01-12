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Зеленский готов менять пленных из КНДР на украинских военных, захваченных россией
Киев включит рабов Ким Чен Ына в обменный фондhttps://racurs.ua/n203073-kiev-vkluchit-rabov-kim-chen-yna-v-obmennyy-fond.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий обміняти військовополонених із Північної Кореї, захоплених ЗСУ, якщо замість них на батьківщину повернуться українські військові, які перебувають у російському полоні.
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Україна готова передавати [диктатору КНДР] Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в росії, — написав Зеленський у своїх соцмережах.
У суботу, 11 січня, Зеленський опублікував фотографії двох військових із КНДР, які, за його словами, були захоплені в полон у Курській області.
Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість, — сказав український президент.
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