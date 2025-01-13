Украина получит от Литвы беспилотников на 5 млн. евро. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n203084-litva-peredast-ukraine-tysyachi-dronov-na-5-mln-evro.html

Ракурс

Військову допомогу від Литви отримає Україна.

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Вільнюс планує передати українським Силам оборони 4 тис. 500 безпілотників. Загальна вартість цієї військової допомоги становитиме 5 млн євро. Про це міністр оборони Литви Довіле Шакалієне повідомила у соціальній мережі Х.

Я з гордістю повідомляю, що цього тижня Литва відправляє в Україну 4 тис. 500 безпілотників вартістю 5 млн євро, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що литовський уряд затвердив нову швидшу процедуру передачі військової допомоги для прискорення підтримки. Ці зміни значно скоротять час, необхідний для процедур, що забезпечить швидке надходження допомоги в Україну.

Нагадаємо, українська коаліція дронів почала працювати 17 лютого цього року. Очолили коаліцію Латвія та Велика Британія. Також до коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Канада та Люксембург.

А нещодавно стало відомо, що в рамках формату «Рамштайн» українські Сили оборони з січня почнуть масово постачати Україні десятки тисяч безпілотників різного типу.