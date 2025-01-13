ГБР разоблачило схему заработка на мобилизации в Николаевском ТЦК

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Разоблачена схема заработка на мобилизации. Фото: ГБР
ГБР разоблачило схему заработка на мобилизации в Николаевском ТЦКhttps://racurs.ua/n203089-gbr-razoblachilo-shemu-zarabotka-na-mobilizacii-v-nikolaevskom-tck.htmlРакурс
Схему заробітку на мобілізації у Миколаївському Територіальному центрі комплектування викрило ДБР.
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Правоохоронці затримали та повідомили про підозру співробітнику Миколаївського ОТЦК та СП, який брав участь у схемі заробітку на придатних для мобілізації військовозобов’язаних. Весь минулий рік двоє співробітників військкомату пропонували «допомогу» охочим уникнути призову. Про це Державне бюро розслідувань повідомило у Facebook.
За 4−5 тис. дол. зловмисники обіцяли вплинути на лікарів, щоб підробити медичну документацію з хибними діагнозами під час проходження ВЛК. А ще за додаткові 3 тис. дол. вони знімали чоловіків з військового обліку, або ж надавали їм статус «придатний для служби в ТЦК та СП та тилових військових частинах».
А 9 січня одного зі співробітників ТЦК працівники ДБР затримали під час отримання хабаря в сумі 4 тис. 500 дол.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань у 2024 році викрило 120 чиновників, які організовували незаконний виїзд чоловіків через кордон. Серед фігурантів найчастіше зустрічалися працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.
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