Безуглая назвала представителей ЛГБТ-сообщества больными, имеющими «отклонения от нормы»

https://racurs.ua/n203097-bezuglaya-nazvala-predstaviteley-lgbt-soobschestva-bolnymi-imeuschimi-otkloneniya-ot-normy.html

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Нардепка Мар’яна Безугла назвала представників ЛГБТ-спільноти хворими, які мають «відхилення від норми», як і люди з ожирінням, псоріазом чи алергією.

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Водночас у дописі на своїй сторінці у Фейсбук вона додала, що не має нічого проти них і засуджує дискримінацію.

Вона заявила, що вважає ЛГБТ-орієнтацію відхиленням від норми. Безугла підкреслила, що категорично проти того, аби люди приймались на роботу лише через належність до ЛГБТ. Вона також висловила думку, що ожиріння — це хвороба, яку треба лікувати, і виступила проти квот.

У соцмережах назвали її заяви «гомофобними».

Згодом Безугла та радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин посперечалися в X (Twitter), але в результаті нардепка завершила діалог фразою «Ви гей?». Напередодні Безугла опублікувала допис, в якому назвала представників ЛГБТ людьми з «психофізіологічними відхиленнями».

Що цікаво, не так багато людей можна зустріти, які вважають вас нормальною. Тому будь ласка обережніше з такою тематикою і не ображайте людей, — відповів під дописом Дмитро Литвин.

Надалі Безугла порадила йому «роззути шефу очі на бардак в армії з Сирським». Але Литвин додав, що багато кому «кому не заважало б бачити межі своєї компетенції». За його словами, він не втручається в питання управління армією, бо не розуміється на цьому, і побажав їй не ображати людей.

Ви гей? — коротко відповіла Безугла.

Голова обʼєднання «Військові ЛГБТ+" Віктор Пилипенко наголосив, що такі заяви депутатки знецінюють життя загиблих захисників, а також Статути ЗСУ, які не містять дискримінації. За його словами, гомосексуальність не вважається хворобою і наука це підтверджує. Він запропонував організувати зустріч Безуглій з ЛГБТ-військовими, які захищають Україну, щоб вона особисто могла переконатися в їхньому внеску в боротьбу з російською агресією.