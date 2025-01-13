Deepstate и Силы обороны идентифицировали рашиста, приказавшего отрезать голову украинскому военнопленному

Аналітики Deepstate у співпраці з підрозділом Сил Оборони ідентифікували окупанта, який у червні минулого року наказав відрізати голову українському військовополоненому — ним виявився неодноразово судимий командир штурмової роти загону «Шторм».

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За російським військовим злочинцем числиться щонайменше три випадки з обезголовленням, повідомляють у Deepstate.

17 червня 2024 року російські окупанти, які діяли в районі Старомайорського, Волноваського району, Донецької області, отримали злочинний наказ від своїх командирів: замість взяття українських військовослужбовців у полон, їх мали вбити, відрубавши голови.

Про цей випадок дізналися журналісти УП. Відбулася публікація перехоплення розмови московитського командира, який дає наказ підлеглим «голову відрізати та на палю настромити».

Команда осінтерів увійшла у взаємодію з неназваним підрозділом Сил оборони України для спільної роботи з ідентифікації злочинця. Використовувалися методи OSINTу та інші.

Злочинець має псевдо Сбер і під час розслідування було визначено, що він є командиром штурмової роти загону «Шторм» 394 мсп 127 мсд 5 Армії.

За ним числиться щонайменше три випадки з «відрізанням голів»:

17 червня 2024 року: Журналісти оприлюднили аудіозапис, де зафіксовано наказ Чихабаха про обезголовлення українського військовополоненого та публічну демонстрацію голови.

27 листопада 2024 року: Віддано наказ відрізати голову загиблому українському військовослужбовцю.

1 грудня 2024 року: Віддано наказ взяти в полон, допитати, а потім розстріляти українського солдата, після чого — відрізати йому голову.

Під псевдом Сбер ховається громадянин рф Дміитрій Анатольєвіч Чіхабах, який народився 14 грудня 1989 року. Суттєво допомогло інтерв’ю одному з телеграм-каналів.

Він може проживати за однією з адрес:

Приморский край, Спасский р-н, Старый Ключ ж/д ст., ул. Раздольная, д. 4-А Приморский край, г. Уссурийск, пер. Тихий, д. 10, кв. 65

ІПН: 251135282341. Страховий номер (СНИЛС): 140−072−284−09. Мобільний телефон: +79016747828

Згідно з базою даних, у 2006 році він втік з дитячого будинку № 2 у місті Уссурійськ. У 2011 році Чихабах був затриманий за зберігання наркотичних речовин. Виявлений пакет марихуани (40,5 г) став підставою для порушення кримінальної справи за статтею 228 ч.1 КК РФ. У його досьє значаться інші судимості за статтями 158 (крадіжка), 159 (шахрайство) та 119 (погроза вбивством). Здавалося б, подібний послужний список мав стати перешкодою для військової кар'єри, однак реальність виявилася іншою.

Чихабах активно користується соціальними мережами Вконтактє та «Однокласнікі».

Підрозділом Сил оборони передані матеріали про нього правоохоронним органам, а дана стаття є прикладом, що військові злочинці рано чи пізно будуть ідентифіковані.