Трамп заявил о встрече с путиным вскоре после инаугурации

Трамп заявил о "очень скорой" встрече с путиным вскоре после инаугурации

https://racurs.ua/n203110-tramp-zayavil-o-vstreche-s-putinym-vskore-posle-inauguracii.html

Ракурс

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з кремлівським диктатором владіміром путіним «дуже швидко» після того, як вступить на посаду наступного тижня.

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Про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання Newsmax про свою стратегію припинення війни, Трамп сказав, що «є тільки одна стратегія, і вона залежить від путіна».

Конгресмен США Майк Волц, майбутній радник з національної безпеки, заявив у неділю, що очікує телефонної розмови між Трампом і путіним у «найближчі дні й тижні».

Інавгурація Трампа на посаді президента США очікується 20 січня.