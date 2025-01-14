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Ракурс
Трамп заявив про "дуже швидку" зустріч з путіним невдовзі після інавгурації

Трамп заявив про зустріч з путіним невдовзі після інавгурації

14 січ 2025, 08:48
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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з кремлівським диктатором владіміром путіним «дуже швидко» після того, як вступить на посаду наступного тижня.


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Про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання Newsmax про свою стратегію припинення війни, Трамп сказав, що «є тільки одна стратегія, і вона залежить від путіна».

Конгресмен США Майк Волц, майбутній радник з національної безпеки, заявив у неділю, що очікує телефонної розмови між Трампом і путіним у «найближчі дні й тижні».

Інавгурація Трампа на посаді президента США очікується 20 січня.

Джерело: Ракурс


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