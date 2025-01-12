Радник Трампа очікує розмову свого шефа з путіним найближчими днями чи тижнями

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Новий радник з нацбезпеки США очікує розмову між Дональдом Трампом та владіміром путіним у найближчі дні або тижні.

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У Трампа готуються до розмови з путіним. Дзвінок може статися вже найближчими днями та тижнями — повідомив радник Трампа Майк Волц.

Усі знають, що це має закінчитися якимось дипломатичним шляхом. Я просто не думаю, що реально сказати, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного дюйма української землі, — заявив Волц для ABC News.

У відповідь на це речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що путін відкритий до переговорів без будь-яких попередніх умов. Проте, за його словами, поки що немає конкретних планів зустрічі обраного президента США і російського лідера.

За словами Волца, новообраний президент США вважає, що без діалогу з росією досягнення миру неможливе, і планує працювати над цим у найближчі місяці.

Водночас мирна угода має включати гарантії безпеки, щоб не допустити повторення вторгнення.

Прийняти зустріч Трампа і путіна готова Швейцарія.