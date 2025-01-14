Генштаб отреагировал на перевод авиатехников в пехоту. Фото: Генеральный штаб ВСУ

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Генштаб відреагував на заяви військовослужбовців Повітряних сил про масові переведення спеціалістів у піхоту.

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Не планувалося і не планується переводити у піхотні підрозділи гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки. Натомість ПС навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 14 січня повідомив у Telegram.

Водночас наголошується, що окремі категорії особового складу Повітняних сил та інших видів ЗСУ направляють у підрозділи Сухопутних та Десантно-штурмових військ. Однак спочатку ці військовослужбовці проходять попередню підготовку у навчальних центрах.

Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони, — зазначили в Генштабі.

Також у командуванні повідомили, що головком ЗСУ Олександр Сирський заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ виник скандал. Авіаційні техніки зі 114-ї бригади ПС просять розголосу через ситуацію, що склалася зі переведенням персоналу у піхоту. Раніше з бригади на фронт забрали 250 осіб, зараз планують ще 218. Військові б’ють на сполох, бо обслуговувати авіаційну техніку буде нікому.