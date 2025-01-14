Техніків переводять у піхоту - скандал у Повітряних силах

https://racurs.ua/ua/n203121-tehnikiv-perevodyat-u-pihotu-skandal-u-povitryanyh-sylah.html

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Авіаційні техніки зі 114 бригади Повітряних сил ЗСУ просять розголосу через ситуацію, що склалася зі переведенням персоналу у піхоту. За їхніми словами, з бригади планують забрати ще 218 людей.

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Сержант Віталій Горжевський, позивний «Барт», зі 114 бригади повідомив про критичну ситуацію, яка загрожує бойовій готовності української авіації. Також зʼявилося офіційне відеозвернення.

Ми, авіаційно-технічний персонал, понад десять років виконуємо свою місію, обслуговуючи винищувачі МіГ-29. З 2014 року ми працюємо в найскладніших умовах, забезпечуючи бойові вильоти та підтримуючи нашу авіацію у строю. Ми освоїли нові типи літаків, надані західними партнерами, і готуємо нове покоління льотчиків.

За словами військових, до частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що частина залишиться без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше з бригади забрали 250 осіб, зараз планують ще 218. Це означає, що обслуговувати авіаційну техніку буде нікому.

Без технічного складу авіація не зможе функціонувати. Ми працювали поруч із легендарними льотчиками, такими як Джус, Карайа, Смерека, і кожен з нас свято вірить у свою місію та вірність Батьківщині. Також ми забезпечуємо навчання та відновлення льотного вишколу для випускників ХНУПС, — наголошує сержант.

Авіатехніки звертаються до суспільства за підтримкою й розголосом. Втрата технічного персоналу може не лише підірвати бойову готовність Повітряних сил, а й поставити під загрозу безпеку країни, каже Віталій Горжевський.

Ми намагаємось зберегти бойову готовність, але без обслуговуючого персоналу це просто неможливо. І якщо ми зараз не отримаємо підтримки та розголосу, ми втратимо можливість не лише захищати нашу землю, а й втратимо саму основу нашої авіації, — підсумували авіатехніки.

У коментарі івано-франківському виданню «Галка» старший технік інженерно-авіаційної служби прикарпатської авіаційної ескадрильї Дмитро Донцов розповів, що рішення про переведення техніків у піхоту — це знищення авіації. За його словами, для обслуговування одного літака потрібно мінімум вісім людей.

Забирають і з керівництва, і з персоналу. Є регламентовані документи, у яких зазначено, скільки людей мають працювати з літаком. І якщо ми допустимо помилки на землі, то це життя пілота. А щоб підготувати пілота, потрібна багато років, плюс кілька років практики, бойовий досвід.

Він додає, що раніше з бригади вже забирали людей, але технікам вдавалося виконувати свою роботу. Однак після останнього скорочення вони не зможуть обслуговувати всю кількість літаків, яка є у бригаді.

Також побратимів підтримав Руслан Колішенко, який є офіцером 114 бригади.