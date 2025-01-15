ПВО сбило 30 ракет и 47 БпЛА. Фото: Воздушные силы

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Масований удар по Україні 15 січня включав атаку ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА та дронами-імітаторами інших типів.

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Загалом росія застосувала 117 повітряних цілей. З Бєлгородської області була запущена балістична ракета «Іскандер-М/KN», з Тульської області сім крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3, із акваторії Чорного моря — чотири крилаті ракети «Калібр», із Волгоградська області — 27 крилатих ракет Х-101/Х-55см із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Також з районів Брянська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська були запущені 74 ударних БпЛА Shahed та дронів-імітаторів різних типів. Ще чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з Бєлгородщини запустили літаки тактичної авіації.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Протиповітряна оборона змогла збити 77 повітряних цілей:

23 крилатих ракет Х-101, Х-55см;

три крилатих ракет «Калібр»;

чотири керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

47 ударних БпЛА «Shahed"/дронів-імітаторів різних типів.

Ще 27 російських безпілотників не досягли цілей і були локаційно втрачені. Крім того, не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей.

Противник атакував об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. На жаль, внаслідок російської атаки є ураження об'єктів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поінформував, що росія здійснила черговий масований удар проти енергетики. Також ворог цілив по газовій інфраструктурі та об'єктах, що забезпечують нормальне життя людей.

Завдяки силам ППО російський сценарій вкотре провалився. Енергосистема працює стабільно. Дякую захисникам за професійність, — написав він у Telegram.

Нагадаємо, сьогодні вранці відбулося влучання російських крилатих ракет у два об'єкти критичної інфраструктури. Прильоти відбулися у Дрогобицькому та Стрийському районах. Ніхто не постраждав, але є руйнування.