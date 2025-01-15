росія атакувала інфраструктуру на заході України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n203142-rf-atakuvala-infrastrukturu-na-lvivschyni-y-prykarpatti-ie-ruynuvannya.html

Ракурс

Армія рф вранці 15 січня атакувала ракетами інфраструктуру західних областей України.

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Зокрема, під атакою опинилась енергетична інфраструктура Львівщини. У низці областей запроваджували аварійні відключення, однак Львова у цьому списку не було. Про це міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у Telegram.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив у соцмережах, що зафіксоване влучання російських крилатих ракет у два об'єкти критичної інфраструктури. Прильоти відбулися у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Ніхто не постраждав, але є руйнування. Наразі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Електроенергію на Львівщині вимикати зараз не планують.

Крім того, через падіння ракети у селі Скнилів на Львівщині пошкоджений будинок і господарська споруда. А поруч із будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 м та глибиною близько 2,5 м. Ніхто не постраждав.

Також ворожі ракети атакували Прикарпаття, а ціллю ворога була критична інфраструктура. Глава Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук поінформувала, що в регіоні працювала протиповітряна оборона, але ніхто не постраждав.

На місці події працюють відповідні служби. Ситуація під контролем. Дякуємо нашим захисникам та усім, хто долучається до ліквідації наслідків ворожої атаки, — написала посадовець.

Нагадаємо, російська федерація сьогодні вранці здійснила масований комбінований удар по Україні. Окупанти не лише запускали ударні БпЛА, але й крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95МС, ракетоносіїв з Чорного моря й балістику з території рф.

На фоні атаки запроваджувалися аварійні відключення у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.