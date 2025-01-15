В Україні у низці областей вимкнули світло. Фото:

https://racurs.ua/ua/n203139-rf-masovano-vdaryla-raketamy-po-ukrayini-u-nyzci-oblastey-vymknuly-svitlo.html

Ракурс

Масована російська комбінована атака на Україну відбулася вранці, 15 січня.

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Окупанти не лише запускали ударні БпЛА, але й крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також «Калібри» з ракетоносіїв з Чорного моря, балістичне озброєння та ракети з тактичної авіації. Про атаку Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Вибухи пролунали у Харкові, Кривому Розі, Черкаській, Івано-Франківській, Хмельницькій областях.

На фоні атаки «Укренерго» почало запроваджувати аварійні відключення світла у деяких областях. Йдеться про Харківську, Сумську, Полтавську, Запорізьку, Дніпропетровську та Кіровоградську області.

А міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про превентивні відключення світла через російську атаку.

Ворог не припиняє тероризувати українців. У звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження, — написав він у Facebook.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня росія атакувала Україну 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, але протиповітряна оборона збила 58 дронів. Ще 21 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.