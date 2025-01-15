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Ракурс
Последствия обстрелов. Фото: Крематорская МВА

Резко возросло количество пострадавших в Краматорске (ФОТО)

15 янв 2025, 13:49
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Російський обстріл Краматорська на Донеччині призвів до поранення восьми осіб.


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Зокрема, внаслідок влучання по багатоповерховому будинку, тілесні ушкодження отримали шестеро жінок. Крім того, поранено шестирічну дівчинку та 16-річного школяра. Всім постраждалим надають кваліфіковану медичну допомогу. Остаточна кількість потерпілих встановлюється. Про це 15 січня повідомив Офіс генерального прокурора.

Наразі відомо, що о 9.33 російські загарбники скинули бомбу на мікрорайон зі щільною житловою забудовою. Попередньо, для обстрілу міста ворог використав «УМПБ Д-30 СН».

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнний злочин) Кримінального кодексу України.

Наслідки обстрілу. Фото: Краматорська МВА

Наслідки обстрілу. Фото: Краматорська МВА

Наслідки обстрілу. Фото: Краматорська МВА

Наслідки обстрілу. Фото: Краматорська МВА

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що у Краматорську внаслідок російської атаки пошкоджені багатоповерхові житлові будинки. Спочатку було відомо про трьох постраждалих, серед яких була шестирічна дівчинка.

Источник: Ракурс


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