У Краматорську троє осіб постраждали через російські обстріли. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n203145-okupanty-obstrilyaly-kramatorsk-troie-osib-poraneni.html

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Російські окупанти обстріляли Краматорськ на Донеччині.

У місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені багатоповерхові житлові будинки. Попередньо відомо про трьох постраждалих. Серед поранених шестирічна дівчинка. Усі отримали необхідну медичну допомогу. Про це керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Остаточні наслідки обстрілу ще встановлюються. Очільник ОВА закликав місцевих мешканців евакуюватися, особливо сім’ї з дітьми.

Філашкін також поінформував, що російські обстріли пошкодили у Мирнограді будинок й два автомобіля. А в Ямполі Лиманської громади пошкоджено будинок і лінію електропередач, у Костянтинівці — інфраструктурний об'єкт.

У Сіверську Бахмутського району пошкоджено чотири приватні будинки і дві двоповерхівки. У Часовоярській громаді пошкоджені дев’ять приватних будинків і три багатоповерхівки.

Нагадаємо, 11 січня у Приморському Запорізької області російські загарбники ударним дроном атакували автомобіль, у якому п’ятеро місцевих жителів прямували на роботу.