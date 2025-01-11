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Наслідки удару російського безпілотника, фото: Національна поліція
На Запоріжжі російський безпілотник вдарив по автомобілю з п’ятьма людьми (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203042-na-zaporijji-rosiyskyy-bezpilotnyk-vdaryv-po-avtomobilu-z-p-yatma-ludmy-foto.htmlРакурс
У Приморському на Запоріжжі сьогодні, 11 січня, о 6.15 російські загарбники ударним дроном атакували автомобіль, у якому п’ятеро місцевих жителів прямували на роботу.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.
Безпілотник влучив у передню частину автівки, стався вибух:
- на місці загинула 47-річна жінка;
- тяжкі поранення отримав 45-річний водій;
- ще троє пасажирів — 59-річний чоловік, а також жінки віком 49 та 51 рік, — у більш легкому стані;
- усіх чотирьох постраждалих доставили до найближчого стабпункту.
Поліцейські з великими перешкодами змогли наблизитися до місця події, аби провести огляд та евакуювати тіло загиблої жінки, — росіяни тримали кілька ударних дронів у повітрі та не підпускали до автомобіля, — зазначають у поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу.
Поліція закликає громадян евакуюватися з небезпечних населених пунктів. Щоб отримати допомогу з виїздом, телефонуйте на спецлінію 102 або звертайтеся до представників органів місцевого самоврядування. Евакуація рятує життя! — наголошують у відомстві.