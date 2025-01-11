Наслідки удару російського безпілотника, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n203042-na-zaporijji-rosiyskyy-bezpilotnyk-vdaryv-po-avtomobilu-z-p-yatma-ludmy-foto.html

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У Приморському на Запоріжжі сьогодні, 11 січня, о 6.15 російські загарбники ударним дроном атакували автомобіль, у якому п’ятеро місцевих жителів прямували на роботу.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Безпілотник влучив у передню частину автівки, стався вибух:

на місці загинула 47-річна жінка;

тяжкі поранення отримав 45-річний водій;

ще троє пасажирів — 59-річний чоловік, а також жінки віком 49 та 51 рік, — у більш легкому стані;

усіх чотирьох постраждалих доставили до найближчого стабпункту.

Поліцейські з великими перешкодами змогли наблизитися до місця події, аби провести огляд та евакуювати тіло загиблої жінки, — росіяни тримали кілька ударних дронів у повітрі та не підпускали до автомобіля, — зазначають у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу.