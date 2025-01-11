Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия удара российского беспилотника, фото: Национальная полиция

На Запорожье российский беспилотник ударил по автомобилю с пятью людьми (ФОТО)

11 янв 2025, 19:24
999

У Приморському на Запоріжжі сьогодні, 11 січня, о 6.15 російські загарбники ударним дроном атакували автомобіль, у якому п’ятеро місцевих жителів прямували на роботу.


.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Безпілотник влучив у передню частину автівки, стався вибух:

  • на місці загинула 47-річна жінка;
  • тяжкі поранення отримав 45-річний водій;
  • ще троє пасажирів — 59-річний чоловік, а також жінки віком 49 та 51 рік, — у більш легкому стані;
  • усіх чотирьох постраждалих доставили до найближчого стабпункту.

Поліцейські з великими перешкодами змогли наблизитися до місця події, аби провести огляд та евакуювати тіло загиблої жінки, — росіяни тримали кілька ударних дронів у повітрі та не підпускали до автомобіля, — зазначають у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу.

Поліція закликає громадян евакуюватися з небезпечних населених пунктів. Щоб отримати допомогу з виїздом, телефонуйте на спецлінію 102 або звертайтеся до представників органів місцевого самоврядування. Евакуація рятує життя! — наголошують у відомстві.

Наслідки удару російського безпілотника, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров