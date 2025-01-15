Владимир Зеленский подписал закон об учете 17-летних призывников. Фото:

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про облік 17-річних призовників.

У середу, 15 січня, глава держави погодив закон № 4197-ІХ, згідно з яким щорічно з 1 січня до 31 липня юнаки, яким виповнюється 17 років, беруться на облік призовників із внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів за допомогою електронного кабінету або особистого прибуття до ТЦК і СП. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Цей закон передбачає, що перед проходженням практичних занять базової загальновійськової підготовки громадяни проходять медогляд. А жінки, які придатні до проходження військової служби та виявили бажання проходити базову військову службу, добровільно стають на військовий облік.

Також цей закон до 1 березня цього року продовжує можливість взяття на облік військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, але потім добровільно повернулися з СЗЧ. Таким особам командир протягом не більше 72 годин продовжує відповідно військову службу, дію контракту, а також поновлює виплату грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Нагадаємо, 15 січня Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів — до 8 лютого та 9 травня 2025 року. Це вже 14 раз після повномасштабного вторгнення український парламент ухвалює відповідні рішення.