Минобороны Германии уходит из соцсети X

Министерство обороны Германии прекращает публиковать сообщения в соцсети X, фото: William Hook/Flickr

https://racurs.ua/n203160-minoborony-germanii-uhodit-iz-socseti-x.html

Ракурс

Міністерство оборони Німеччини відсьогодні, 15 січня, припиняє публікувати повідомлення у соцмережі X (колишній Twitter), яка належить американському бізнесмену Ілону Маску.

Про це сьогодні повідомила прес-служба відомства.

Міністерство оборони призупиняє роботу каналу BMVgFederal Ministry of Defence на платформі X з 15 січня 2025 року і в осяжному майбутньому більше не буде розміщувати проактивні публікації на цьому каналі, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що згодом також будуть призупинені канали офіційних посадових осіб та центральний канал Бундесверу (Збройних сил Німеччини).

У міністерстві зазначають, що вдалися до такого кроку передусім тому, що на цій платформі «об'єктивний обмін аргументами стає дедалі складнішим».

У майбутньому Міноборони Німеччини планує використовувати канал WhatsApp як альтернативу, наприклад, для надання інформації про важливі дати і рішення, прийняті міністром, а також новини міністерства.

Зрозуміло одне: один лише канал у соціальних мережах не може задовольнити всі комунікаційні потреби міністерства, — наголошують у відомстві. — Тому в майбутньому для забезпечення прозорої та широкої комунікації всередині відомства будуть і надалі використовуватися різні форми та канали.

У міністерстві зазначають, що «у виняткових випадках» можуть публікувати дописи в X — наприклад, у випадку кампаній з дезінформації.