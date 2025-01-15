Ракурсhttps://racurs.ua/
Более 20 россиян взяли в плен бойцы «Азова», скриншот видео
23 россиянина взяли в плен бойцы «Азова» на Торецком направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203168-23-rossiyanina-vzyali-v-plen-boycy-azova-na-toreckom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Торецькому напрямку бійці «Азову» під час штурмових дій взяли в полон 23 окупанта.
Про це сьогодні, 15 січня, повідомили прес-служби «Азову» та Нацгвардії, опублікувавши відповідне відео.
Здалися добровільно, знайдені у підвалах, взяті під час штурмів. Цим солдатам зс рф пощастило вижити. Всі вони були взяті в полон бійцями 12-ої бригади «Азов» під час бойових дій на Торецькому напрямку, — розповіли в «Азові».
Зазначається, що полонені перебувають в задовільному стані та адекватних умовах утримання.
Російські військові будуть передані відповідним службам. Сподіваємося, що вже у найближчий час їх обміняють на полонених українських захисників, — зазначили в «Азові».
Загрузка...