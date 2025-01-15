Более 20 россиян взяли в плен бойцы «Азова», скриншот видео

https://racurs.ua/n203168-23-rossiyanina-vzyali-v-plen-boycy-azova-na-toreckom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Торецькому напрямку бійці «Азову» під час штурмових дій взяли в полон 23 окупанта.

Про це сьогодні, 15 січня, повідомили прес-служби «Азову» та Нацгвардії, опублікувавши відповідне відео.

Здалися добровільно, знайдені у підвалах, взяті під час штурмів. Цим солдатам зс рф пощастило вижити. Всі вони були взяті в полон бійцями 12-ої бригади «Азов» під час бойових дій на Торецькому напрямку, — розповіли в «Азові».

Зазначається, що полонені перебувають в задовільному стані та адекватних умовах утримання.