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Ракурс
Понад 20 росіян взяли в полон бійці «Азову», скріншот відео

23 росіянина взяли в полон бійці «Азову» на Торецькому напрямку (ВІДЕО)

15 січ 2025, 22:56
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На Торецькому напрямку бійці «Азову» під час штурмових дій взяли в полон 23 окупанта.

Про це сьогодні, 15 січня, повідомили прес-служби «Азову» та Нацгвардії, опублікувавши відповідне відео.

Здалися добровільно, знайдені у підвалах, взяті під час штурмів. Цим солдатам зс рф пощастило вижити. Всі вони були взяті в полон бійцями 12-ої бригади «Азов» під час бойових дій на Торецькому напрямку, — розповіли в «Азові».

Зазначається, що полонені перебувають в задовільному стані та адекватних умовах утримання.

Російські військові будуть передані відповідним службам. Сподіваємося, що вже у найближчий час їх обміняють на полонених українських захисників, — зазначили в «Азові».

Джерело: Ракурс


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