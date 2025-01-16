Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве

Подписано соглашение о 100-летнем партнерстве Украины и Британии, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n203183-ukraina-i-britaniya-podpisali-soglashenie-o-100-letnem-partnerstve.html

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У Києві президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали угоду про 100-річне партнерство обох країн.

Про це сьогодні, 16 січня, повідомляє агентство «Укрінформ».

Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали Угоду про 100-річне партнерство, — заявив Зеленський.

Зазначається, що цей документ покликаний поглибити двосторонні відносини в оборонній сфері та передбачає подальшу військову допомогу Києву.

Раніше деталі цієї угоди вже повідомив уряд Британії:

угода передбачає посилення військового співробітництва у сфері морської безпеки за допомогою нової структури щодо зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів і стримування російської агресії;

документ об'єднає експертів для розвитку науково-технічного партнерства в таких сферах, як охорона здоров’я, агротехнології, космос і безпілотники, а також для побудови дружби через навчальні проєкти;

угода також закріплює позицію Великої Британії як пріоритетного партнера України в енергетичному секторі, стратегії видобутку критично важливих корисних копалин та виробництві «зеленої» сталі;

в межах угоди Британія в рамках угоди на прохання України розробила нову схему відстеження викраденого зерна з українських полів на окупованих росією територіях, яке потім перемарковують і продають далі. Створена спеціальна база даних, яку передасть Україні міністр охорони довкілля Британії.

Текст угоди вже опублікований на сайті Офісу президента.

Джерело: «Укрінформ», Офіс президента