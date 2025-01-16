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Деды воевали - путин пригласил к себе на 9 мая военных Северной Кореи
Деды воевали — путин пригласил к себе на 9 мая военных Северной Кореиhttps://racurs.ua/n203184-dedy-voevali-putin-priglasil-k-sebe-na-9-maya-voennyh-severnoy-korei.htmlРакурс
Під час параду 9 травня у Москві по Червоній площі вперше в історії разом із росіянами пройдуть північнокорейські війська.
Про це повідомляє японська телекомпанія NHK.
Також обговорюється можливість залучення північнокорейського військового оркестру для параду та інших урочистих заходів на території рф.
росія і Північна Корея підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Пхеньян відправив солдатів до росії, тоді як Москва продовжує війну проти України.
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