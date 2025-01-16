Діди воювали - путін запросив до себе на 9 травня військових Північної Кореї

https://racurs.ua/ua/n203184-didy-vouvaly-putin-zaprosyv-do-sebe-na-9-travnya-viyskovyh-pivnichnoyi-koreyi.html

Ракурс

Під час параду 9 травня у Москві по Червоній площі вперше в історії разом із росіянами пройдуть північнокорейські війська.

Про це повідомляє японська телекомпанія NHK.

Також обговорюється можливість залучення північнокорейського військового оркестру для параду та інших урочистих заходів на території рф.

росія і Північна Корея підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Пхеньян відправив солдатів до росії, тоді як Москва продовжує війну проти України.