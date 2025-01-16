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Ракурс
Діди воювали - путін запросив до себе на 9 травня військових Північної Кореї

Діди воювали — путін запросив до себе на 9 травня військових Північної Кореї

16 січ 2025, 15:52
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Під час параду 9 травня у Москві по Червоній площі вперше в історії разом із росіянами пройдуть північнокорейські війська.

Про це повідомляє японська телекомпанія NHK.

Також обговорюється можливість залучення північнокорейського військового оркестру для параду та інших урочистих заходів на території рф.

росія і Північна Корея підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Пхеньян відправив солдатів до росії, тоді як Москва продовжує війну проти України.

Джерело: Ракурс


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