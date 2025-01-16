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Азовцы взяли в плен эскимоса
Азовцы взяли в плен эскимоса (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203187-azovcy-vzyali-v-plen-eskimosa-video.htmlРакурс
Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» «прийняли» солдата зс рф. Він виявився вихідцем з національної меншини росії — народу ескімосів.
росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні «м'ясні» штурми, всіляко заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців, — зазначили в пресслужбі бригади.
Полонений зробив екскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.
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