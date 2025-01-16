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Ракурс
Азовцы взяли в плен эскимоса

Азовцы взяли в плен эскимоса (ВИДЕО)

16 янв 2025, 17:27
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Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» «прийняли» солдата зс рф. Він виявився вихідцем з національної меншини росії — народу ескімосів.

росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні «м'ясні» штурми, всіляко заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців, — зазначили в пресслужбі бригади.

Полонений зробив екскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.

Источник: Ракурс


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