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Ракурс
Азовці взяли в полон ескімоса

Азовці взяли в полон ескімоса

16 січ 2025, 17:27
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Під час бойових дій на Торецькому напрямку бійці 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» «прийняли» солдата зс рф. Він виявився вихідцем з національної меншини росії — народу ескімосів.

росія продовжує кидати все більше і більше людей у безкінечні «м'ясні» штурми, всіляко заохочуючи і мотивуючи своє населення вбивати українців, — зазначили в пресслужбі бригади.

Полонений зробив екскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів.

Джерело: Ракурс


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