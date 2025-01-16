Война проглотила четверть резервов россии, - Bloomberg

https://racurs.ua/n203197-voyna-proglotila-chetvert-rezervov-rossii-bloomberg.html

Ракурс

Повномасштабна війна росії проти України призвела до істотного скорочення фінансових резервів РФ, накопичених за довоєнний період.

Про це пише 16 січня Bloomberg.

На думку аналітиків, росія з шаленою швидкістю спалює свої фінансові резерви для підтримки воєнної економіки.

Як зазначають автори статті, Кремль не припиняє спалювати свої накопичені за довоєнний період резерви задля підтримки військової економіки. Крім того, частину резервів РФ поглинули заходи з підтримки російської економіки в умовах масштабних західних санкцій.

Приміром, лише 2024 року росія витратила майже чверть наявних резервів Фонду національного добробуту, щоб профінансувати економіку воєнного стану, а також покривати видатки на вторгнення в Україну. Як нагадує видання, на початку 2022 року в цьому фонді налічувалося 8,9 трильйона рублів.

Попри те, що згідно з офіційними даними міністерства фінансів рф, у 2024 році Фонд національного добробуту містив 12 трильйонів рублів або 117 мільярдів доларів у перерахунку, запаси готівки та легколіквідних інвестицій скоротилися станом на 1 січня 2025 року на 24 відсотки до 3,8 трильйона рублів порівняно з початком минулого року. Також торік, попри те, що доходи від експорту нафти й газу перевершили прогнози уряду рф, російський мінфін витратив 1,3 трильйона рублів з Фонду національного добробуту на покриття бюджетного дефіциту.

Крім того, в оприлюдненому в жовтні 2024 року звіті Центрального банку рф щодо можливого розвитку монетарної політики вказувалося на ризики повного виснаження Фонду національного добробуту у 2025 році у разі «значного погіршення зовнішніх умов» і обвалу цін на нафту.

Днями дослідник Центру російських та євразійських досліджень Гарвардського університету Крейг Кеннеді оприлюднив дослідження, що викриває реальний масштаб прихованого воєнного боргу росії.

Згідно з наведеним ним розрахунками, Кремль починаючи з 2022 року ініціював політику масивного пільгового банківського кредитування підприємств російського військово-промислового комплексу, попри те, що далеко не всі з них демонстрували належний рівень прибутковості й кредитоспроможності.

Як наслідок, з середини 2022 року у рф сталося аномально високе зростання обсягів корпоративного боргу — на 71 відсоток або 415 мільярдів доларів США в перерахунку. Згідно з наведеними в дослідженні розрахунками, від 210 до 250 мільярдів доларів з цієї суми становлять фактично видані з державного примусу пільгові банківські кредити підприємствам ВПК, багато з яких мають незадовільну кредитоспроможність.

Таким чином стає очевидно, що рф фінансує свій ВПК не лише напряму з федерального бюджету, а також і «приховано» у вигляді, по суті, пільгового кредитування з боку банків. Однак усе це породжує значні ризики для стабільності банківської системи росії.