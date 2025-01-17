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Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 670 человек, фото: Vologda Poisk
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 670 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n203200-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-679-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 815 тис. 820 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 670 осіб. Про це сьогодні, 17 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 803 танки;
- 20 тис. 381 бойову броньовану машину;
- 22 тис. 19 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 262 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 46 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 22 тис. 566 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 49 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 34 тис. 256 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 699 одиниць спеціальної техніки.
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