Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 670 человек, фото: Vologda Poisk

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 670 человек (ИНФОГРАФИКА)

17 янв 2025, 09:27
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 815 тис. 820 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 670 осіб. Про це сьогодні, 17 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 803 танки;
  • 20 тис. 381 бойову броньовану машину;
  • 22 тис. 19 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 262 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 46 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 331 гелікоптер;
  • 22 тис. 566 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 49 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 34 тис. 256 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 699 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров