Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти за добу втратили 1 тис. 670 осіб, фото: Vologda Poisk
Російська армія за добу втратила 1 тис. 670 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n203200-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-679-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 815 тис. 820 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 670 осіб. Про це сьогодні, 17 січня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 803 танки;
- 20 тис. 381 бойову броньовану машину;
- 22 тис. 19 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 262 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 46 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 22 тис. 566 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 49 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 34 тис. 256 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 699 одиниць спеціальної техніки.
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...