В результате удара россии по Кривому Рогу погибли внук с бабушкой

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Ракурс

Внаслідок удару рф по Кривому Рогу 17 січня загинули онук із бабусею.

20-річний студент Олексій після першого вибуху побіг до навчального закладу, де працює його тітка. Разом вони рушили додому, повідомляє видання «СВОЇ. Кривий Ріг».

61-річна бабуся хлопця Альона вийшла назустріч, аби відкрити під’їзд. Тоді пролунав другий вибух. За життя тітки Олексія зараз борються лікарі.

росія 17 січня обстріляла Кривий Ріг балістикою. Внаслідок влучання загинули четверо людей — три жінки та чоловік. Ще шестеро осіб отримали поранення.

Частково зруйнована будівля навчального закладу, пошкоджені два багатоповерхові житлові будинки та автомобілі, а також будівля Криворізького фахового коледжу КАІ. На четвертому поверсі одного з будинків виникла пожежа.

20 січня оголошено у місті днем жалоби.