Конкурс капитанов продолжается: Зеленский предположил, что Фицо поедет в Давос, а окажется в Сочи

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Президент України Володимир Зеленський каже, що не може нічого планувати зі словацьким премє'єром Робертом Фіцо, оскільки той може поїхати в Давос, але в підсумку опинитися десь у Сочі:

Ми не знаємо, хто купує йому квитки, оскільки він постійно пропускає пункти призначення.

17 січня Фіцо поскаржився Шольцу, що словацька сторона «вже кілька днів» пропонує Зеленському провести спільну зустріч в Давосі, а той мовчить.

Ми не можемо нічого планувати з Фіцо, тому що словацький лідер може поїхати в Давос, але опиниться десь у Сочі, — сказав президент у коментарі Bloomberg News.

Так він відреагував на пропозицію словацького прем'єра зустрітися у вівторок у Давосі на Всесвітньому економічному форумі.

Заява Зеленського прозвучала за підсумками зустрічі з представниками найбільшої опозиційної словацької партії «Прогресивна Словаччина» та її лідером Міхалом Шімечкою.

За інформацією Bloomberg, опозиція Словаччини об'єдналася проти зовнішньої політики прем'єр-міністра, яка, на їхню думку, штовхає країну до ізоляції.

Нещодавні опитування показують, що «Прогресивна Словаччина» вже має 23% підтримки, і випереджає партію Фіцо, рейтинг якої опустився до 20%.

Міжнародні відносини стали головною темою виборів 2023 року, на яких Фіцо переміг, пообіцявши припинити військову допомогу Києву і зміцнити зв’язки з великими державами, включно з росією, зберігаючи при цьому членство країни в ЄС і НАТО.

Наша мета зрозуміла — знову відкрити двері, які Фіцо зачинив своїми агресивними діями, — написав Шимечка у Facebook.

Раніше Шимечка заявив, що риторика Фіцо ставить під загрозу проєвропейську орієнтацію Словаччини.

Наразі опозиція вже запропонувала внести поправки до конституції країни, щоб закріпити членство Словаччини в НАТО і ЄС.

А на вівторок, 21 січня, заплановано обговорення вотуму недовіри уряду Фіцо.

Наразі прем'єрська коаліція має лише незначну більшість у парламенті, проте більшість експертів сходяться на думці, що уряду Фіцо вдасться встояти і зберегти владу.