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Блогеру Медведчука и Мураева объявили подозрение в оправдывании агрессии рф
Блогеру Медведчука и Мураева объявили подозрение в оправдывании агрессии рфhttps://racurs.ua/n203242-blogeru-medvedchuka-i-muraeva-obyavili-podozrenie-v-opravdyvanii-agressii-rf.htmlРакурс
СБУ проводить обшуки у проросійського пропагандиста Макса Назарова.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела. Раніше Макс Назаров (справжнє ім’я — Назар Діордіца) працював на каналах Віктора Медведчука і Євгена Мураєва.
Після початку вторгнення він продовжив виправдовувати агресію рф та запрошувати на ефіри свого YouTube-каналу прокремлівських експертів.
Слідчі СБУ оголосили йому підозру за виправдовування російської агресії.
Вирішується питання про обрання Назарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
В офіційному повідомленні СБУ йдеться:
Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу і отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність ексведучого підсанкційних телеканалів «Наш» та «NewsOne», які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву.
За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант створив свій канал на відеохостингу Ютуб, де продовжив поширювати наративи кремля.
Для цього блогер регулярно запрошував на свої ефіри проросійських «політекспертів», значна частина з яких наразі переховується в рф.
Під час інтерв’ю і сам автор, і гості студії неодноразово намагалися виправдати збройну агресію росії проти України, а також воєнні злочини рашистів, зокрема ракетні удари по цивільній інфраструктурі нашої держави.
Частим гостем фігуранта був ще один прокремлівський блогер, який у лютому 2024 року вже отримав підозру від слідчих СБУ.
Тоді суд обрав для нього запобіжний захід — домашній арешт, але згодом блогер продовжив підривну діяльність в інтересах москви.
Обоє фігурантів публічно намагалися дискредитувати Україну на міжнародній арені та розхитували суспільно-політичну обстановку всередині нашої держави.
Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів з боку обох блогерів. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 8 років увʼязнення з конфіскацією майна.
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