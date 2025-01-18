Блогеру Медведчука и Мураева объявили подозрение в оправдывании агрессии рф

https://racurs.ua/n203242-blogeru-medvedchuka-i-muraeva-obyavili-podozrenie-v-opravdyvanii-agressii-rf.html

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СБУ проводить обшуки у проросійського пропагандиста Макса Назарова.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела. Раніше Макс Назаров (справжнє ім’я — Назар Діордіца) працював на каналах Віктора Медведчука і Євгена Мураєва.

Після початку вторгнення він продовжив виправдовувати агресію рф та запрошувати на ефіри свого YouTube-каналу прокремлівських експертів.

Слідчі СБУ оголосили йому підозру за виправдовування російської агресії.

Вирішується питання про обрання Назарову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

В офіційному повідомленні СБУ йдеться: