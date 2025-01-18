"Куратор РПЦ" Новинский получил подозрение от СБУ

https://racurs.ua/n203246-kurator-rpc-novinskiy-poluchil-podozrenie-ot-sbu.html

Ракурс

Екснардепу від «Партії регіонів» та «Опоблоку» Вадиму Новинському оголосили підозру у держзраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.

За даними СБУ, він був на прямому зв’язку з патріархом РПЦ Кирилом і поширював пропаганду в релігійних громадах країн ЄС.

Зараз він переховується за кордоном та продовжує публічно виправдовувати росіян.

У СБУ розповіли, що після початку повномасштабної війни Новинський виїхав до ЄС, де продовжив працювати в інтересах рф. Він використовував підпорядковані йому релігійні громади для «розгону» російської пропаганди та дискредитації України на міжнародній арені.

Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України).