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Ракурс
"Куратор РПЦ" Новинський отримав підозру від СБУ

«Куратор РПЦ» Новинський отримав підозру від СБУ

18 січ 2025, 13:40
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Екснардепу від «Партії регіонів» та «Опоблоку» Вадиму Новинському оголосили підозру у держзраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.

За даними СБУ, він був на прямому зв’язку з патріархом РПЦ Кирилом і поширював пропаганду в релігійних громадах країн ЄС.

Зараз він переховується за кордоном та продовжує публічно виправдовувати росіян.

У СБУ розповіли, що після початку повномасштабної війни Новинський виїхав до ЄС, де продовжив працювати в інтересах рф. Він використовував підпорядковані йому релігійні громади для «розгону» російської пропаганди та дискредитації України на міжнародній арені.

Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України).

Джерело: Ракурс


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