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Ракурс
Силы обороны подтвердили поражение еще одной российской нефтебазы и системы ПВО

Генштаб подтвердил попадание по российской нефтебазе и системе ПВО

18 янв 2025, 14:12
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Сили оборони підтвердили ураження ще однієї російської нафтобази та системи ППО.

У ніч проти 18 січня ГУР МО спільно з іншими підрозділами атакували нафтобазу «8 марта» в Тульській області росії. Там спалахнула пожежа, її наслідки уточнюють. Відомо, що об'єкт відіграє важливу роль у забезпеченні ЗС рф.

Крім того, українські ударні БпЛА влучили в радіолокаційну станцію «Небо-СВУ» на тимчасово окупованій Херсонщині. Ракетні війська ЗСУ уразили комплекс «Бук-М3» і радіолокаційну станцію 9С32М ЗРК С-300 на ТОТ Донеччини.

Источник: Ракурс


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